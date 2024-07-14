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За пів року в Україні розмінували майже 157 тисяч сільгоспземель

На сьогодні в Україні сертифіковано вже 43 оператори протимінної діяльності.

За пів року в Україні розмінували майже 157 тисяч сільгоспземель
Розмінування (архівне фото)
Фото: Міноборони України

Від початку року сапери повернули до використання близько 157 тисяч гектарів сільськогосподарських земель в Україні. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що за останні шість місяців кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності зросла більш ніж у півтора рази. На сьогодні їх сертифіковано вже 43. 

У червні перша віцепрем'єр-міністерка - міністр економіки Юлія Свириденко в інтерв’ю LB.ua розповіла, що 10% орних земель в Україні залишаються забруднені вибухонебезпечними речовинами. 

Раніше також повідомлялося, що торік в Україні розмінували близько 330 тисяч гектарів сільгоспземель.

Протягом двох років від початку повномасштабного вторгнення РФ до України спеціалістам із розмінування Міноборони вдалося перевірити і очистити 30 тисяч квадратних кілометрів території України. 

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