На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Маски скинуто: Ілон Маск вклав гроші у кампанію Дональда Трампа
Маски скинуто: Ілон Маск вклав гроші у кампанію Дональда Трампа
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
В Україні очікується спека до +41°С
В Україні очікується спека до +41°С
ГоловнаСуспільствоВійна

На захоплених російською армією ділянках Харківського напрямку погіршилася епідситуація, — Сили оборони

Наразі операційна обстановка на Харківщині є досить складною.

На захоплених російською армією ділянках Харківського напрямку погіршилася епідситуація, — Сили оборони
Фото: facebook/Ihor Lutsenko

На Харківському напрямку, зокрема на тих ділянках, які тимчасово контролює РФ, погіршилася  епідеміологічна ситуація через небажання російської армії проведення евакуації безповоротних втрат.

Про це у ефірі телемарафону заявив представник відділу комунікацій ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев, пише Укрінформ.

“На окремих ділянках, які наразі тимчасово зайняті противником, через неможливість або небажання ним проводити евакуацію безповоротних втрат, відмічається погіршення епідеміологічної обстановки на ворожих позиціях”, — повідомляє Саранцев.

Операційна обстановка на Харківщині наразі є досить складною. Росіяни продовжують спроби потіснити Сили оборони з позицій. 

"Противник здійснює переміщення особового складу штурмових груп у район населеного пункту Глибоке, а в районі Вовчанська здійснює підготовку штурмових груп до ведення наступальних дій. У цілому обстановка складна, але на зазначених напрямках якихось змін вона не зазнала”, — поінформував представник ОТУВ “Харків”.

  • За минулу добу на Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies