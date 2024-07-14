На захоплених російською армією ділянках Харківського напрямку погіршилася епідситуація, — Сили оборони

Наразі операційна обстановка на Харківщині є досить складною.

На Харківському напрямку, зокрема на тих ділянках, які тимчасово контролює РФ, погіршилася епідеміологічна ситуація через небажання російської армії проведення евакуації безповоротних втрат.

Про це у ефірі телемарафону заявив представник відділу комунікацій ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев, пише Укрінформ.

“На окремих ділянках, які наразі тимчасово зайняті противником, через неможливість або небажання ним проводити евакуацію безповоротних втрат, відмічається погіршення епідеміологічної обстановки на ворожих позиціях”, — повідомляє Саранцев.

Операційна обстановка на Харківщині наразі є досить складною. Росіяни продовжують спроби потіснити Сили оборони з позицій.

"Противник здійснює переміщення особового складу штурмових груп у район населеного пункту Глибоке, а в районі Вовчанська здійснює підготовку штурмових груп до ведення наступальних дій. У цілому обстановка складна, але на зазначених напрямках якихось змін вона не зазнала”, — поінформував представник ОТУВ “Харків”.