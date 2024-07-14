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На Тернопільщині перекинувся автобус з паломниками

На момент аварії в автобусі перебували понад 40 людей. 

На Тернопільщині перекинувся автобус з паломниками
Фото: поліція Тернопільської області

У Тернопільській області в ДТП потрапив автобув із прочанами, які їхали до Зарваниці. На момент аварії в автобусі було понад 40 людей. 

Про це повідомляє поліція Тернопільської області. 

Аварія сталася близько 8 години ранку на автодорозі поблизу села Раковець Золотниківської громади Тернопільського району.

"За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. В автобусі перебувала 41 людина, яка їхала на Всеукраїнську прощу у Зарваницю. Наразі до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється", — йдеться в повідомленні.

На місці події працюють поліцейські, медики та рятувальники.

Відомо, що до лікарні доставили вже 15 людей у стані середньої важкості, серед постраждалих є дитина.

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