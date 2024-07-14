Сили оборони за добу ліквідували ще 1320 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.24 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб.

За добу Сили оборони ліквідували 1320 окупантів, 7 ворожих танків та 10 одиниць спецтехніки ворога.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 559 090 військових.

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