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Росіяни обстріляли з артилерії Комишани на Херсонщині, загинула родина

Загинули 44-річний чоловік та 40-річна жінка.

Росіяни обстріляли з артилерії Комишани на Херсонщині, загинула родина
Фото: Wikimapia

Сьогодні, 13 липня, росіяни обстріляли з артилерії Комишани на Херсонщині, внаслідок чого загинула родина. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

“Цілий день Херсонщина - під ворожими ударами. На жаль, знов маємо трагічну звістку. Через артилерійський обстріл у Комишанах загинула родина - 44-річний чоловік та 40-річна жінка. Вони отримали вибухові травми, несумісні з життям”, – повідомив Прокудін. 

Нагадаємо, раніше сьогодні росіяни обстріляли Кіндійку та Чорнобаївку. Постраждала 16-річна дівчина. Також під ворожий удар потрапив 61-річний місцевий житель.

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