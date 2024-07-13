У Нікопольському районі після обстрілів РФ пошкоджено підприємства, агрофірму, навчальний заклад і релігійну установу

Вибухи зафіксували у Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах.

Протягом дня росіяни били по Нікопольському районі Дніпропетровської області артилерією та дронами-камікадзе 20 разів, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

“Окрім трьох поранених чоловіків, про яких повідомляв раніше, постраждав ще один. Це 57-річний рятувальник. Ворог спрямував на пожежників БпЛА, коли ті приборкували займання сухої трави”, ‒ йдеться у повідомленні.

Потерпілого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджено спецавто ДСНС.

Через ворожі атаки на район понівечені й кілька підприємств, агрофірма, навчальний заклад, релігійна установа. А ще – 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, 2 господарські споруди, легковики. Зачепило лінії електропередач.

“Загалом протягом дня гучно було в райцентрі та трьох громадах – Марганецькій, Мирівській і Покровській”, ‒ додав Лисак.