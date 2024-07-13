Зокрема, йдеться про підготовку та підвищення кваліфікації українських спеціалістів у сфері проєктування, будівництва та контролю тощо.

Зустріч делегації України та з делегацією Корпусу інженерів армії США

Корпус інженерів армії США допоможе трансформувати Державну службу спецтранспорту України.

Про це повідомили у міністерстві оборони України.

Зазначається, що про напрямки статегічного партнерства домовилися у Вашингтоні під час зустрічі заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександра Балануци та голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) бригадного генерала Олександра Яковця з делегацією Корпусу інженерів армії США, яку очолив командувач Північноатлантичного дивізіону бригадний генерал Джон Ллойд.

На зустрічі зокрема зосередили на викликах у будівництві фортифікаційних споруд, розмінуванні та захисті об'єктів критичної інфраструктури.

Сторони також звірили стан виконання поточних проєктів, що реалізуються за підтримки американських колег, та окреслили плани їх подальшого розвитку.

«Партнерство між нашими двома організаціями є взаємовигідним для обох країн, і ми з нетерпінням чекаємо продовження діалогу. Сподіваємося незабаром знову зустрітися особисто, щоб більш детально визначити довгострокові цілі та бачення», – сказав командувач Північноатлантичного дивізіону Корпусу інженерів армії США бригадний генерал Джон Ллойд.

Окремою темою стало навчання, а саме підготовка та підвищення кваліфікації українських спеціалістів у сфері проєктування, будівництва та контролю.

Корпус інженерів Армії США відомий своїми стратегічними проєктами будівництва та реконструкції, серед яких проєкти післявоєнної відбудови Європи (план Маршалла), реконструкція Іраку, післявоєнна реконструкція Боснії та Герцеговини, а також численні інфраструктурні проєкти в Південній Кореї.