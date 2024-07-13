Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
ГоловнаСуспільствоВійна

На тимчасово окупованій території України завезли нових суддів з РФ

Росія направляє суддів для репресій місцевого населення ТОТ.

На тимчасово окупованій території України завезли нових суддів з РФ
Фото: Центр нацспротиву

Кремль продовжує розбудовувати репресивний апарат на тимчасово окупованих територіях України, пише Центр національного спротиву.

"У фейкові суди на ТОТ призначили дванадцять додаткових суддів, з яких десятеро з рф. У двох випадках йдеться про колаборантів. Всі вони пройшли “атестацію” й погоджені кремлем", — ідеться у повідомленні.

Окупаційні судді приїхали на ТОТ з Калмикії і Чечні для репресій місцевого населення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies