Російська армія знову атакувала Нікопольський район, постраждали цивільні

У Нікопольському районі Дніпропетровщини через ворожі артобстріли постраждали троє людей. Також руйнувань зазнали комунальне підприємство, житлові будинки, церква та освітній заклад.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Відомо, що у Нікополі 51-річний чоловік отримав поранення. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Ще двоє потерпілих – 31 та 56 років – у Покровській громаді. Вони лікуватимуться амбулаторно.
Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди. А ще – промислове і комунальні підприємства, релігійна установа, ліцей, авто.
- Увечері агресор завдав ударів з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району на Дніпропетровщині, а вночі під обстрілами опинився Нікополь.