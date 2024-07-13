Російська армія знову атакувала Нікопольський район, постраждали цивільні

У Нікополі та Покровській громаді пошкоджені житлові будинки, церква, ліцей та комунальна установа.

У Нікопольському районі Дніпропетровщини через ворожі артобстріли постраждали троє людей. Також руйнувань зазнали комунальне підприємство, житлові будинки, церква та освітній заклад.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Відомо, що у Нікополі 51-річний чоловік отримав поранення. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Ще двоє потерпілих – 31 та 56 років – у Покровській громаді. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди. А ще – промислове і комунальні підприємства, релігійна установа, ліцей, авто.