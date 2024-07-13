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Бійці ЗСУ на півдні знищили два Starlink окупантів, човен і 16 гармат

Також знищено 3 польові пункти боєпостачання ворога, 2 спостережні пункти та пункт управління БпЛА.

Бійці ЗСУ на півдні знищили два Starlink окупантів, човен і 16 гармат
Фото: Telegram/Zelenskiy

Сили оборони впродовж доби завдали втрат російській армії на південному напрямку. Зокрема, знищені два Starlink окупантів, 16 гармат, 3 польові пункти боєпостачання ворога і 2 спостережні пункти.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"Протягом доби отримали підтвердження, про зменшення кількості особового складу противника на 127 осіб", — розповіли у Силах оборони.

Також ворог втратив 48 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 16 гармат
  • 3 міномети
  • 20 одиниць автобронетехніки 
  • 3 розвідувальні БпЛА
  • 1 станція радіоелектронної боротьби
  • 2 супутникові термінали “Starlink”
  • 1 камера відеоспостереження 
  • 1 човен
  • 1 квадроцикл

Також знищено 3 польові пункти боєпостачання, 2 спостережні пункти, 3 бліндажі, трансформатор, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління БпЛА та ретранслятор управління БпЛА.

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