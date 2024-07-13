Бійці ЗСУ на півдні знищили два Starlink окупантів, човен і 16 гармат

Також знищено 3 польові пункти боєпостачання ворога, 2 спостережні пункти та пункт управління БпЛА.

LB.ua в Google News

Сили оборони впродовж доби завдали втрат російській армії на південному напрямку. Зокрема, знищені два Starlink окупантів, 16 гармат, 3 польові пункти боєпостачання ворога і 2 спостережні пункти.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"Протягом доби отримали підтвердження, про зменшення кількості особового складу противника на 127 осіб", — розповіли у Силах оборони.

Також ворог втратив 48 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

16 гармат

3 міномети

20 одиниць автобронетехніки

3 розвідувальні БпЛА

1 станція радіоелектронної боротьби

2 супутникові термінали “Starlink”

1 камера відеоспостереження

1 човен

1 квадроцикл

Також знищено 3 польові пункти боєпостачання, 2 спостережні пункти, 3 бліндажі, трансформатор, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління БпЛА та ретранслятор управління БпЛА.