Бійці ЗСУ на півдні знищили два Starlink окупантів, човен і 16 гармат

Сили оборони впродовж доби завдали втрат російській армії на південному напрямку. Зокрема, знищені два Starlink окупантів, 16 гармат, 3 польові пункти боєпостачання ворога і 2 спостережні пункти.
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
"Протягом доби отримали підтвердження, про зменшення кількості особового складу противника на 127 осіб", — розповіли у Силах оборони.
Також ворог втратив 48 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 16 гармат
- 3 міномети
- 20 одиниць автобронетехніки
- 3 розвідувальні БпЛА
- 1 станція радіоелектронної боротьби
- 2 супутникові термінали “Starlink”
- 1 камера відеоспостереження
- 1 човен
- 1 квадроцикл
Також знищено 3 польові пункти боєпостачання, 2 спостережні пункти, 3 бліндажі, трансформатор, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління БпЛА та ретранслятор управління БпЛА.
- За добу російська армія втратила ще 1120 одиниць особового складу.