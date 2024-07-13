Росіяни обстріляли населені пункти в Херсонській області, є жертви

Російські військові обстріляли з артилерії Дар’ївську громаду Херсонської області, а також атакували Приозерне. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Окупаційні війська з артилерії обстріляли населений пункт у Дар’ївській громаді. З вибуховою травмою та осколковим поранення плеча й передпліччя до лікарні шпиталізували 63-річного жителя села Токарівка", — ідеться у повідомленні.

Також російські військові атакували Приозерне Херсонського району. Один зі снарядів влучив у подвір’я житлового будинку. Внаслідок чого смертельні травми отримала 72-річна жінка.

Через обстріл ще двоє людей постраждали. В 41-річного чоловіка — вибухова та черепно-мозкова травми, а також поранення ноги. 58-річна жінка дістала уламкове поранення плеча, грудної клітини та живота.