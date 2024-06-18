Окупанти посилюють репресії на ТОТ Донеччини, — спротив

Російські окупанти посилили фільтраційні заходи щодо українців на ТОТ Донецької області. Наразі росіяни масово перевіряють місцеве населення на лояльність до України.
Про це інформує Центр національного спротиву.
У одному із сіл, які близькі до лінії зіткнення, окупаційна адміністрація зігнала мешканців у приміщення школи віком до 60 років.
У людей забрали усі засоби зв’язку та документи і заборонили виходити із місця тимчасово утримання до завершення фільтрації.
Чоловікам пропонують підписання контракту із армією ворога.
- Російські окупаційні адміністрації розпочали підготовку так званих "судових приставів" на тимчасово захоплених територіях України.
- Окупанти збільшили кількість обладнання для прослуховування приватних розмов місцевих мешканців ТОТ.