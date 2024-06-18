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Окупанти посилюють репресії на ТОТ Донеччини, — спротив

Відбувається масова перевірка місцевого населення на лояльність до України. 

Окупанти посилюють репресії на ТОТ Донеччини, — спротив
Фото: Центр національного спротиву

Російські окупанти посилили фільтраційні заходи щодо українців на ТОТ Донецької області. Наразі росіяни масово перевіряють місцеве населення на лояльність до України. 

Про це інформує Центр національного спротиву.

У одному із сіл, які близькі до лінії зіткнення, окупаційна адміністрація зігнала мешканців у приміщення школи віком до 60 років. 

У людей забрали усі засоби зв’язку та документи і заборонили виходити із місця тимчасово утримання до завершення фільтрації.

Чоловікам пропонують підписання контракту із армією ворога.

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