Окупанти посилюють репресії на ТОТ Донеччини, — спротив

Відбувається масова перевірка місцевого населення на лояльність до України.

Російські окупанти посилили фільтраційні заходи щодо українців на ТОТ Донецької області. Наразі росіяни масово перевіряють місцеве населення на лояльність до України.

Про це інформує Центр національного спротиву.

У одному із сіл, які близькі до лінії зіткнення, окупаційна адміністрація зігнала мешканців у приміщення школи віком до 60 років.

У людей забрали усі засоби зв’язку та документи і заборонили виходити із місця тимчасово утримання до завершення фільтрації.

Чоловікам пропонують підписання контракту із армією ворога.

Російські окупаційні адміністрації розпочали підготовку так званих "судових приставів" на тимчасово захоплених територіях України.