Німеччина створила спецвідділ для протидії дезінформаційним кампаніям, у тому числі з боку Росії

Це є кроком в реалізації стратегії нацбезпеки, де Кремль визначено як головну загрозу безпеці Німеччини.

Німеччина створила спеціальний відділ для протидії кампаніям дезінформації з боку країн, включаючи Росію, які, на думку уряду в Берліні, прагнуть підірвати демократію та посіяти розбрат, пише Bloomberg.

Створивши новий відділ, правляча коаліція канцлера Олафа Шольца робить наступний крок у реалізації висновків своєї першої стратегії національної безпеки, опублікованої минулого року, в якій Кремль визначено як головну загрозу безпеці Німеччини.

Спецпідрозділ, який є спільною ініціативою міністерств внутрішніх справ, закордонних справ та юстиції, розпочне роботу з 10 спеціальними аналітиками. Згодом кількість співробітників має бути збільшена вдвічі.

Основна увага буде зосереджена на виявленні та розвінчанні дезінформаційних операцій у соціальних мережах, у тому числі тих, які можуть спонсоруватись Кремлем. Одним із прикладів є так звана кампанія "Doppelgaenger", яка, за даними німецького уряду, за кілька тижнів згенерувала понад мільйон постів у соцмережі Х з десятків тисяч фейкових акаунтів.