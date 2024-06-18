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Турецька розвідка допомогла РФ запобігти другому теракту ІДІЛ після нападу в “Крокус Сіті Хол”, – Hurriyet

Турецькі спецслужби тривалий час відстежували діяльність осередку ІДІЛ “Вілаят Хорасан” після нападу на церкву Санта-Марія у Стамбулі у січні 2024 року.

Турецька розвідка допомогла РФ запобігти другому теракту ІДІЛ після нападу в “Крокус Сіті Хол”, – Hurriyet
Озброєні нападники в Крокус Сіті
Фото: соцмережі

Турецька розвідка допомогла РФ запобігти другому теракту ІДІЛ після нападу у березні в “Крокус Сіті Хол”, повідомляє видання Hurriyet. 

За даними видання, терористи осередку ІДІЛ “Вілаят Хорасан” збиралися організувати другу атаку на переповнений торговий центр, але турецька розвідка попередила про це російські спецслужби. 

Видання Hurriyet також зазначило, що турецькі спецслужби тривалий час відстежували діяльність "Вілаят Хорасан" після нападу на церкву Санта-Марія у Стамбулі у січні 2024. 

  • Увечері 22 березня у Красногірську, що біля Москви, група осіб у тактичному спорядженні увірвалася в Crocus City Hall, де мав відбутися концерт групи "Пікнік" і влаштувала стрілянину.
  • Під час атаки пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа. Згодом стало відомо про 133 загиблих та 152 постраждалих.
  • Російський диктатор спробував звинуватити в цьому Україну, однак і Київ, і США, і ЄС спростували хибність і абсурдність заяв Путіна.
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