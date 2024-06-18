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Країни ЄС не дійшли згоди щодо топ-посад у Єврокомісії

Перемовини за зачиненими дверима минули без остаточних рішень.

Країни ЄС не дійшли згоди щодо топ-посад у Єврокомісії
Фото: EPAUPG

Лідери 27 країн-членів Європейського Союзу у понеділок не змогли дійти остаточної згоди щодо розподілу ключових посад блоку після обрання нового складу Європарламенту.

Як зазначає Bloomberg, основною претенденткою на роль президентки Єврокомісії залишається Урсула фон дер Ляєн. Очолити Європейську Раду має колишній прем'єр Португалії Антоніу Кошта, а за дипломатію замість Жозепа Борреля відповідатиме чинна голова уряду Естонії Кая Каллас.

Проте остаточного консенсусу щодо цих призначень політики під час багатогодинних перемовин за зачиненими дверима не досягли. Переговори триватимуть далі: у країн ЄС є час до саміту наприкінці липня, щоб визначитися з кадровими питаннями. 

Президент Франції Емманюель Макрон заявив пресі, що він та його колеги "вже не далеко від угоди". А прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів, що нинішній процес обрання топ-чиновників ЄС, на відміну від попередніх, "менше нагадує лотерею і є очевиднішим". 

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