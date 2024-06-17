У французькому супермаркеті п'ятеро осіб отримали ножові поранення

Як мінімум один постраждалий у важкому стані.

Сьогодні, 17 червня, близько 10 ранку у французькому місті Мец п'ятеро осіб отримали ножові поранення у місцевому супермаркеті. Як мінімум один постраждалий уважкому стані.

Про це пише Le Figaro.

Попередня причина нападу – зведення рахунків між членами однієї із афганських громад.

Як повідомили джерела видання у поліції, кілька жертв цього нападу є афганського походження. Одногоіз постраждалих вдалося врятувати, вчасно наклавши джгут.

Зловмисників розшукує поліція. Тероризм даному етапі розслідування виключений.

У лютому цього року на вокзалі у Парижі чоловік з ножем напав на пасажирів. Тоді було відомо про трьох поранених