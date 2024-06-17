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Литва заявила про підвищену активність російської авіації у Балтійському регіоні

Це пов'язують із військовими навчаннями НАТО у Литві та Балтійському морі.

Литва заявила про підвищену активність російської авіації у Балтійському регіоні
Військові навчання НАТО BALTOPS
Фото: Міноборони США

Другий тиждень поспіль Литва фіксує підвищену активність російської авіації у Балтійському регіоні.

Про це повідомило литовське Міноборони, передає LRT.

Відомство пов'язує це з військовими навчаннями НАТО у Литві та Балтійському морі.

Наприклад, минулого тижня винищувачі Альянсу, які здійснюють місію повітряної поліції в країнах Балтії, зробили 11 вильотів для виявлення та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Усього виявили сім тактичних бомбардувальників СУ-24, п'ять винищувачів СУ-27, чотири винищувачі СУ-30, два винищувачі-бомбардувальники СУ-34, чотири літаки-розвідники Іл-20, два літаки-розвідники та аерокартографи Ан-3, а одного разу - пасажирський літак Іл-96.

Литовська сторона підкреслила, що більшість цих літаків летіли без планів польотів, із відключеними радіолокаційними транспондерами і без радіозв'язку з Регіональним центром управління польотами.

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