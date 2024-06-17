Керівник чеської спецслужби: залучення іноземців для диверсій у Європі є новою тактикою РФ

За словами голови чеської контррозвідки, зловмисник може навіть не знати, що його найняла російська сторона.

Залучення іноземців для скоєння злочинів у Європі, в тому числі у випадку із підпалом автобусних гаражів празької транспортної компанії, є новою російською тактикою.

Так вважає директор Інформаційної служби безпеки (BIS) Міхал Куделка, пише CT24.

За словами голови чеської контррозвідки, зловмисник міг навіть не знати, що його найняла російська сторона. Куделка вважає, що Москва продовжить такий підхід.

"Те, що сліди цієї атаки ведуть до Росії, це, звичайно, не просто припущення, за цим стоїть розвідка. Хоча загалом сам зловмисник у подібних випадках може навіть не знати, що він завербований російською стороною", – сказав Куделка. На його думку, така тактика дозволяє росіянам дистанціюватися від дій нападників.

За словами Куделки, подібним чином діють і ісламісти, які вербують через Інтернет.

"Але якщо ісламісти намагаються радикалізуватися через релігію, росіяни роблять це через гроші, але суть одна", – додав директор BIS.

За словами голови BIS, спробу нападу на автобусний парк не можна недооцінювати.

"Якби вдалось все, що було заплановано, то міг би спалахнути весь автобусний парк. Окрім загрози працівникам депо, це спричинило б величезні матеріальні збитки, могли б виникнути значні ускладнення в празькому русі, багато поїздів не могли б курсувати наступного дня, і, звичайно, міг можливий вплив на вибори, які почалися в цей день", – сказав Куделка.

Раніше поліція повідомила, що на момент затримання іноземець перебував у Чехії п'ять днів. Він родом з Південної Америки і говорить іспанською. Правоохоронці не уточнюють, наскільки він встиг завершити свої справи.

"Я не знаю, чому росіяни найняли південноамериканця для атаки в Чехії. Можна висловлювати різні версії, наприклад, причиною могло бути те, що вони поспішали провести акцію, тому що напад мав статися перед виборами до Європарламенту і ця людина була доступна. Але, безумовно, пояснень може бути більше", – зазначив глава BIS.

Раніше міністр юстиції Чехії Павел Блажек заявив, що колумбійський підозрюваний у теракті в Празі не був професійним агентом, швидше за все, аматором. Тому його розслідування не повинно тривати довго.

Перед цим суд відправив 26-річного чоловіка під варту. Згідно з попередньою заявою прем'єр-міністра Петра Фіали, підозри щодо причетності російських спецслужб розслідуються, ймовірність є високою.

Інформаційна служба безпеки Чехії заявила, що, як і спецслужби інших країн, отримує все більше "однозначної" інформації про діяльність російських спецслужб, які намагаються вербувати за межами Росії людей, що готові здійснювати диверсії на території європейських держав за гроші.