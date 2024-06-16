Китай вважає “ліквідацію” Тайваню своїм “великим національним завданням”, ‒ президент Лай

Він закликав мешканців не піддаватися поразництву.

Китай розглядає анексію та “ліквідацію” Тайваню як своє “велике національне завдання”.

Про це заявив президент Тайваню Лай Цінде у промові з нагоди 100-річчя заснування головної військової академії країни, пише Reuters.

Президент зазначив, що курсанти військового вишу повинні знати свого ворога і виклики “нової ери” та не піддаватися поразництву.

Лай з моменту вступу на посаду минулого місяця зазнає постійних особистих нападок з боку Китаю, який розглядає Тайвань як свою власну територію. Пекін називає його "сепаратистом". КНР влаштувала військові навчання навколо Тайваню незабаром після інавгурації Лая.

Лай підкреслює, що тільки народ Тайваню може вирішити своє майбутнє. Президент острова неодноразово пропонував Пекіну переговори, але отримав відмову.

“Найбільша проблема полягає в тому, щоб протистояти потужному піднесенню Китаю, який руйнує статус-кво в Тайванській протоці та вважає анексію Тайваню та ліквідацію Китайської Республіки великою справою відновлення свого народу”, ‒ сказав він.