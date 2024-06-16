Китай вважає “ліквідацію” Тайваню своїм “великим національним завданням”, ‒ президент Лай

Китай розглядає анексію та “ліквідацію” Тайваню як своє “велике національне завдання”.
Про це заявив президент Тайваню Лай Цінде у промові з нагоди 100-річчя заснування головної військової академії країни, пише Reuters.
Президент зазначив, що курсанти військового вишу повинні знати свого ворога і виклики “нової ери” та не піддаватися поразництву.
Лай з моменту вступу на посаду минулого місяця зазнає постійних особистих нападок з боку Китаю, який розглядає Тайвань як свою власну територію. Пекін називає його "сепаратистом". КНР влаштувала військові навчання навколо Тайваню незабаром після інавгурації Лая.
Лай підкреслює, що тільки народ Тайваню може вирішити своє майбутнє. Президент острова неодноразово пропонував Пекіну переговори, але отримав відмову.
“Найбільша проблема полягає в тому, щоб протистояти потужному піднесенню Китаю, який руйнує статус-кво в Тайванській протоці та вважає анексію Тайваню та ліквідацію Китайської Республіки великою справою відновлення свого народу”, ‒ сказав він.
- Раніше президент США Джо Байден не виключив використання військової сили США у випадку нападу Китаю на Тайвань. Водночас Байден заявив, що "ми не прагнемо незалежності для Тайваню".
- Китай пообіцяв силою "розгромити" незалежність острова Тайвань. Таку заяву зробив глава Міноборони Китаю Дон Цзюнь на конференції з питань безпеки "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі.
- ЦРУ США оприлюднило інформацію, що Сі Цзіньпін наказав своїй армії бути готовою до 2027 року провести вторгнення на Тайвань.