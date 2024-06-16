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Зеленський: присутність Росії на другому саміті говоритиме про те, що вона погодилася на завершення війни

Президент прокоментував можливість переговорів. 

Зеленський: присутність Росії на другому саміті говоритиме про те, що вона погодилася на завершення війни
Саміт миру у Швейцарії
Фото: Володимир Зеленський

Присутність Росії на другому саміті миру говоритиме про те, що вона погодилася на завершення війни. Україна бореться за те, аби Росію до цього змусив світ.

Однак головне не це, а результат. Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції після завершення Глобального саміту миру. 

"Не хочу гратись словами, вирішили вони або їх змусив світ – для нас, громадян України, на сьогодні... Ми боремось за те, щоб змусив світ, але для на головне результат. Результат – це закінчення війни", – сказав він.

Зеленський додав, що Росія хоч завтра могла би розпочати з Україною перемовини – якщо вийшла б з законних українських територій.

  • Росії на нинішньому саміті не було – її участь не була передбачена від самого початку. Однак присутність її представників можлива на другому саміті – аби передати їй план дій для встановлення миру, погоджений потужною кількістю країн.
  • Україна визнає, що згодом необхідність говорити з Росією виникне. Алев межах саміту миру прямих перемовин не буде, казав заступник голови Офісу президента Жовква.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що ідея саміту миру полягає в тому, аби на другому такому саміті зафіксувати завершення війни. Без Росії це неможливо. 
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