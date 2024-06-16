Зеленський: присутність Росії на другому саміті говоритиме про те, що вона погодилася на завершення війни

Присутність Росії на другому саміті миру говоритиме про те, що вона погодилася на завершення війни. Україна бореться за те, аби Росію до цього змусив світ.

Однак головне не це, а результат. Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції після завершення Глобального саміту миру.

"Не хочу гратись словами, вирішили вони або їх змусив світ – для нас, громадян України, на сьогодні... Ми боремось за те, щоб змусив світ, але для на головне результат. Результат – це закінчення війни", – сказав він.

Зеленський додав, що Росія хоч завтра могла би розпочати з Україною перемовини – якщо вийшла б з законних українських територій.