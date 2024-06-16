Рютте: згодні з тим, що зараз Росії тут не місце

Мир настане тоді, коли Росія погодиться з міжнародними принципами.

Війна в Україні – це глобальне питання. Понад 90 країн з усього світу зібралися на Глобальному саміті.

Ті, хто зібрався за столом саміту, мають різні погляди, але вони об'єднані. Про це прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав на другому пленарному засіданні Глобального саміту миру.

"Ми дивимося в один бік. Ми розуміємо, що треба робити", – сказав він.

Рютте підкреслив недопустимість захоплення іншої країни, викрадення дітей, ігор з продовольчою безпекою та загрози радіаційній безпеці.

Нинішній саміт є важливим сигналом для українського народу, що не лише він хоче миру.

Також це сигнал для Путіна, вважає прем'єр. Він сказав, що всі згодні з тим, що Росії сьогодні за цим столом бути не повинно.

"Мир пройде тільки тоді, коли Росія буде згодна з усіма міжнародними принципами", – сказав Рютте.