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Рютте: згодні з тим, що зараз Росії тут не місце

Мир настане тоді, коли Росія погодиться з міжнародними принципами. 

Рютте: згодні з тим, що зараз Росії тут не місце
Фото: EPA/UPG

Війна в Україні – це глобальне питання. Понад 90 країн з усього світу зібралися на Глобальному саміті. 

Ті, хто зібрався за столом саміту, мають різні погляди, але вони об'єднані. Про це прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав на другому пленарному засіданні Глобального саміту миру.

"Ми дивимося в один бік. Ми розуміємо, що треба робити", – сказав він.

Рютте підкреслив недопустимість захоплення іншої країни, викрадення дітей, ігор з продовольчою безпекою та загрози радіаційній безпеці.

Нинішній саміт є важливим сигналом для українського народу, що не лише він хоче миру.

Також це сигнал для Путіна, вважає прем'єр. Він сказав, що всі згодні з тим, що Росії сьогодні за цим столом бути не повинно.

"Мир пройде тільки тоді, коли Росія буде згодна з усіма міжнародними принципами", – сказав Рютте.

  • Росії на нинішньому саміті немає – її участь не була передбачена від самого початку. Однак присутність її представників можлива на другому саміті – аби передати їй план дій для встановлення миру, погоджений потужною кількістю країн.
  • Україна визнає, що згодом необхідність говорити з Росією виникне. Але в межах саміту миру прямих перемовин не буде, казав заступник голови Офісу президента Жовква.
  • Недоволення відсутністю Росії на саміті висловив кенійський президент.
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