Кулеба: дорога до миру та відновлення України лежить через ППО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував затримку з постачанням обіцяних систем протиповітряної оборони, зокрема обіцяних Канадою.

Постачання залежить не лише від Канади, яка за цю систему заплатила, а й від виробника. Про це Дмитро Кулеба сказав на полях саміту миру в Швейцарії, передає кореспондентка LB.ua.

"Як я розумію, Канада активно тисне на виробника системи ППО, аби пришвидшити постачання і доставку. Звісно, ми хотіли би, щоб система вже була в Україні, оскільки ми в ситуації, коли кожен шматочок протиповітряної оборони має значення", – сказав міністр.

Дмитро Кулеба наголосив, що сьогодні дорога до миру та відновлення лежить через ППО.