Два літаки і майже вісім тисяч ліквідованих окупантів: втрати РФ за тиждень

За тиждень, з 10 по 16 червня, Росія втратила в Україні 7750 окупантів і 1244 одиниці озброєння та військової техніки. Також бійці ЗСУ збили два російські літаки.
Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
Загальні бойові втрати противника на 10-16.05 орієнтовно склали:
- особового складу — 7750 осіб ліквідовано,
- танків — 87 од.,
- бойових броньованих машин — 138 од.,
- артилерійських систем — 320 од.,
- РСЗВ — 7 од.,
- засобів ППО — 17 од,
- літаків — 2 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 177,
- крилатих ракет — 19,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 405 од,
- спеціальної техніки — 72.
За даними Генштабу, впродовж минулої доби українські сили знищили 1160 росіян.