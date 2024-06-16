Два літаки і майже вісім тисяч ліквідованих окупантів: втрати РФ за тиждень

За тиждень, з 10 по 16 червня, Росія втратила в Україні 7750 окупантів і 1244 одиниці озброєння та військової техніки. Також бійці ЗСУ збили два російські літаки.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Загальні бойові втрати противника на 10-16.05 орієнтовно склали:

Фото: Олександр Павлюк

особового складу — 7750 осіб ліквідовано,

танків — 87 од.,

бойових броньованих машин — 138 од.,

артилерійських систем — 320 од.,

РСЗВ — 7 од.,

засобів ППО — 17 од,

літаків — 2 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 177,

крилатих ракет — 19,

автомобільної техніки та автоцистерн — 405 од,

спеціальної техніки — 72.

За даними Генштабу, впродовж минулої доби українські сили знищили 1160 росіян.