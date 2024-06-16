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Два літаки і майже вісім тисяч ліквідованих окупантів: втрати РФ за тиждень

Сили оборони за тиждень знищили 1244 одиниці озброєння та військової техніки ворога. 

Два літаки і майже вісім тисяч ліквідованих окупантів: втрати РФ за тиждень
Фото: EPA/UPG

За тиждень, з 10 по 16 червня, Росія втратила в Україні 7750 окупантів і 1244 одиниці озброєння та військової техніки. Також бійці ЗСУ збили два російські літаки.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр  Павлюк.

Загальні бойові втрати противника на 10-16.05 орієнтовно склали:

Фото: Олександр Павлюк

  • особового складу — 7750 осіб ліквідовано,
  • танків — 87 од.,
  • бойових броньованих машин — 138 од.,
  • артилерійських систем — 320 од.,
  • РСЗВ — 7 од.,
  • засобів ППО — 17 од,
  • літаків — 2 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 177,
  • крилатих ракет — 19,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 405 од,
  • спеціальної техніки — 72.

За даними Генштабу, впродовж минулої доби українські сили знищили 1160 росіян.

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