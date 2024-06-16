Від початку доби на фронті відбулося 41 боєзіткнення, ворог продовжує тиснути на Покровському напрямку, — Генштаб

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень., від початку доби 16 червня відбулося вже 41 боєзіткнення. Ворог здійснив 18 атак на Покровському напрямку, досі тривають 9 зіткнень.

Загалом, вчора ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари, із застосуванням восьми ракет, 47 авіаційних ударів (зокрема, скинув 66 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 102 з них - із реактивних систем залпового вогню.

Варто наголосити, що від початку червня російські окупанти вже застосували по наших військових об’єктах та цивільній інфраструктурі понад 1050 керованих авіаційних бомб.

Минулої доби загальні втрати окупантів склали 1160 осіб. Знищено шість ворожих бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, одну РСЗВ, 11 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три ракети, 56 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки.

Від початку цієї доби вже відбулося 41 бойове зіткнення. Загарбники майже 500 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

На Харківському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи Сил оборони в районі Вовчанська.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: понад 180 осіб вбитими та пораненими, знищено одну ББМ, дві артилерійські системи та чотири автомобілі.

Також не мав успіху штурм загарбників на Лиманському напрямку. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку ворог проявляє активність. Тут від початку доби вже відбулося п’ять бойових зіткнень. Поблизу Роздолівки та Верхньокам’янського українські захисники відбили по одній атаці противника. В районі Роздолівки активність ворога зберігається - ще три бойових зіткнення продовжуються.

За сьогодні на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 18 спроб прорвати наші оборонні рубежі неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Уманського. Дев’ять атак відбито підрозділами Сил оборони, ще стільки ж – тривають. Ситуація напружена. Українські воїни вживають заходів щодо стабілізації обстановки та недопущення просування російського агресора в глибину нашої території.

На Курахівському напрямку відбито штурмову дію окупантів поблизу Парасковіївки, ще один бій триває біля Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони, ворог успіху не має.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 85 осіб вбитими та пораненими, знищено одну ББМ та три автомобілі.

На Времівському напрямку сім спроб ворога наблизитися до наших позицій в районах Водяного та Урожайного успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

Також невдачі зазнали дві штурмові дії російських окупантів поблизу Малої Токмачки та Роботиного на Оріхівському напрямку.

На решті напрямків ворог активних бойових дій не проводив. Ситуація без змін.