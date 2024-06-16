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Росіяни облаштували на Луганщині військовий полігон, — ОВА

Так звані "тренування" окупанти проводять між селами Плугатар та Новоспасівка.

Росіяни облаштували на Луганщині військовий полігон, — ОВА
війна з Росією
Фото: Артем Лисогор

Російська армія облаштувала між селами Плугатар та Новоспасівка Луганської області військовий полігон, де періодично проводить тренування.

Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"На Біловодщині загарбники облаштували військовий полігон. У місцевості між селами Плугатар та Новоспасівка росіяни періодично проводять тренування особового складу. Місцеві жителі скаржаться, що втратили спокій", — ідеться у повідомленні.

Лисогор також зазначає, що останніми тижнями ворог постійно атакує поблизу звільнених Силами оборони населених пунктів. 

"Окупанти б’ють по цих селах з усіх наявних видів озброєння. Залишатися цивільному населенню там вкрай небезпечно. Учора вмовили виїхати 35-річного чоловіка з Макіївки. У Красноріченській військовій адміністрації йому допомогли дістатися до Слов’янська та придбати квиток на потяг до Полтавщини, де луганчанин планує проживати надалі", — зазначає очільник ОВА.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Андріївки, Греківки, Макіївки, Невського та у Серебрянському лісі. 12 атак наразі відбито. Ситуація перебуває під контролем українських захисників та захисниць.

69 разів окупанти били з мінометів по Невському, Макіївці, Стельмахівці, Куземівці. Ще 29 разів вони задіяли ствольну артилерію в районах Стельмахівки, Куземівки та Невського. Шість разів – реактивну, якою вдарили по Куземівці, Невському, Макіївці.

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