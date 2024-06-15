Росіяни вдарили по населеному пункту двічі, що дає більшу зону ураження та передбачає завдання шкоди саме людям.

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що під час проведення саміту миру російські окупанти обстріляли село на Донеччині касетними боєприпасами.

“У час, коли триває Саміт миру, росіяни вчиняють чергові злочини! Сьогодні окупанти обстріляли село Улакли Волноваського району на Донеччині. Вдарили по населеному пункту двічі, використовуючи реактивну систему залпового вогню із касетними боєприпасами. Це дає більшу зону ураження та передбачає завдання шкоди саме людям!” – написав Лубінець.

Він зазначив, що внаслідок атаки загинуло троє осіб, пʼять отримали поранення. Окрім цього, пошкоджений цивільний медзаклад, школа, житлові будинки.

“Сьогодні, як ніколи, важливо показати світовій спільноті: ворог має бути покараний! Оскільки його дії спрямовані на вбивство цивільного населення. Якщо країну-агресор не зупинити зараз – кількість злочинів буде зростати кожного дня! Щоб знайти рішення цьому, саме зараз і працюємо на Саміті миру. Нам потрібні конкретні кроки та рішення, щоб захистити життя мирних людей!” – зазначив омбудсмен.

Нещодавно Міністерство закордонних справ України прокоментувало чергову маніпуляцію російського керманича Володимира Путіна, яку він озвучив напередодні Глобального саміту миру. У МЗС вважають, що висунуті ним Україні ультиматуми для "переговорів" мають на меті ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля та розколоти єдність світової більшості.