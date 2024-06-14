Заява Путіна з вимогами – це абсурд: МЗС прокоментувало черговий ультиматум з Москви

Показово, що заяву Путіна зробив за день до Глобального саміту миру.

Міністерство закордонних справ прокоментувало чергову маніпуляцію російського керманича Володимира Путіна, яку він озвучив напередодні Глобального саміту миру. У МЗС вважають, що висунуті ним Україні ультиматуми для "переговорів" мають на меті ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля та розколоти єдність світової більшості.

У заяві наголосили на абсурдності спроби Путіна, який спланував, підготував та втілив разом зі своїми спільниками найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни, виставити себе в ролі миротворця та висувати варіанти завершення війни, яку він сам почав. Там додали, що подібні заяви з Москви лунали вже неодноразово.

"Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру в Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому саміті. Поява заяв Путіна саме за день до початку саміту свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру", – вважають у МЗС.

У міністерстві підкреслили, що в планах Росії – не мир, а продовження війни, окупація України, знищення українського народу та подальша агресія в Європі.

"Україна ніколи не прагнула цієї війни та як ніхто інший в світі хоче її завершення. Але для того, щоб змусити Росію відмовитися від агресії, зусиль однієї країни недостатньо. Потрібна потужна та дієва міжнародна коаліція держав, які поділяють принципи справедливого миру на основі Формули миру та Статуту ООН, якому вона цілковито відповідає. Участь якнайбільшої кількості країн і міжнародних організацій в інавгураційному Глобальному саміті миру є критично важливою для того, щоб змусити Росію відмовитися від ультиматумів і перейти до добросовісних переговорів щодо завершення війни, а не пропагандистських заяв під прикриттям жахливих ракетних обстрілів України", – йдеться у заяві.

Контекст

Володимир Путін виступив із черговим шантажем України і демократичного світу та сказав, що задля переговорів із Росією українці повинні відмовитися від окупованих областей і Криму та відмовитися від вступу до НАТО. А інші країни мають скасувати санкції.

Спроби Росії зірвати Глобальний саміт миру