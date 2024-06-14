Заява Путіна з вимогами – це абсурд: МЗС прокоментувало черговий ультиматум з Москви

Міністерство закордонних справ прокоментувало чергову маніпуляцію російського керманича Володимира Путіна, яку він озвучив напередодні Глобального саміту миру. У МЗС вважають, що висунуті ним Україні ультиматуми для "переговорів" мають на меті ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля та розколоти єдність світової більшості.
У заяві наголосили на абсурдності спроби Путіна, який спланував, підготував та втілив разом зі своїми спільниками найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни, виставити себе в ролі миротворця та висувати варіанти завершення війни, яку він сам почав. Там додали, що подібні заяви з Москви лунали вже неодноразово.
"Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру в Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому саміті. Поява заяв Путіна саме за день до початку саміту свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру", – вважають у МЗС.
У міністерстві підкреслили, що в планах Росії – не мир, а продовження війни, окупація України, знищення українського народу та подальша агресія в Європі.
"Україна ніколи не прагнула цієї війни та як ніхто інший в світі хоче її завершення. Але для того, щоб змусити Росію відмовитися від агресії, зусиль однієї країни недостатньо. Потрібна потужна та дієва міжнародна коаліція держав, які поділяють принципи справедливого миру на основі Формули миру та Статуту ООН, якому вона цілковито відповідає. Участь якнайбільшої кількості країн і міжнародних організацій в інавгураційному Глобальному саміті миру є критично важливою для того, щоб змусити Росію відмовитися від ультиматумів і перейти до добросовісних переговорів щодо завершення війни, а не пропагандистських заяв під прикриттям жахливих ракетних обстрілів України", – йдеться у заяві.
Контекст
Володимир Путін виступив із черговим шантажем України і демократичного світу та сказав, що задля переговорів із Росією українці повинні відмовитися від окупованих областей і Криму та відмовитися від вступу до НАТО. А інші країни мають скасувати санкції.
Спроби Росії зірвати Глобальний саміт миру
- Про спроби Росії зірвати саміт миру, який завтра почнеться у Швейцарії, ще раніше повідомляв український президент. У квітні він сказав, що росіяни мають конкретний план зриву цього заходу, спрямованого на наближення до встановлення справедливого миру в Україні та притягнення Росії до відповідальності.
- У травні президент повідомив, що Москва готує "збіговисько" і намагається залучити до нього інші країни, імітуючи прагнення до миру.
- Нещодавно керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що росіяни задля протидії саміту миру побували в багатьох країнах, а там, куди не змогли потрапити, задіяли економічний вплив.
- За даними Радіо Свобода, від участі в саміті справді відмовилися деякі учасники. "Європейська правда" писала, що частина країн передумали брати участь після того, як драфт комюніке саміту змінили на більш вигідний Україні.