Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще ряд лікарів затримали через нібито незаконне вилучення органів
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще ряд лікарів затримали через нібито незаконне вилучення органів
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Заява Путіна з вимогами – це абсурд: МЗС прокоментувало черговий ультиматум з Москви

Показово, що заяву Путіна зробив за день до Глобального саміту миру. 

Заява Путіна з вимогами – це абсурд: МЗС прокоментувало черговий ультиматум з Москви
Путін зустрічається зі ЗМІ у своєму передвиборчому штабі в Москві,18 березня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ прокоментувало чергову маніпуляцію російського керманича Володимира Путіна, яку він озвучив напередодні Глобального саміту миру. У МЗС вважають, що висунуті ним Україні ультиматуми для "переговорів" мають на меті ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля та розколоти єдність світової більшості.

У заяві наголосили на абсурдності спроби Путіна, який спланував, підготував та втілив разом зі своїми спільниками найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни, виставити себе в ролі миротворця та висувати варіанти завершення війни, яку він сам почав. Там додали, що подібні заяви з Москви лунали вже неодноразово.

"Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру в Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому саміті. Поява заяв Путіна саме за день до початку саміту свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру", – вважають у МЗС.

У міністерстві підкреслили, що в планах Росії – не мир, а продовження війни, окупація України, знищення українського народу та подальша агресія в Європі.

"Україна ніколи не прагнула цієї війни та як ніхто інший в світі хоче її завершення. Але для того, щоб змусити Росію відмовитися від агресії, зусиль однієї країни недостатньо. Потрібна потужна та дієва міжнародна коаліція держав, які поділяють принципи справедливого миру на основі Формули миру та Статуту ООН, якому вона цілковито відповідає. Участь якнайбільшої кількості країн і міжнародних організацій в інавгураційному Глобальному саміті миру є критично важливою для того, щоб змусити Росію відмовитися від ультиматумів і перейти до добросовісних переговорів щодо завершення війни, а не пропагандистських заяв під прикриттям жахливих ракетних обстрілів України", – йдеться у заяві.

Контекст

Володимир Путін виступив із черговим шантажем України і демократичного світу та сказав, що задля переговорів із Росією українці повинні відмовитися від окупованих областей і Криму та відмовитися від вступу до НАТО. А інші країни мають скасувати санкції. 

Спроби Росії зірвати Глобальний саміт миру

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies