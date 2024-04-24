Зеленський: Росія хоче зірвати саміт миру і має конкретний план

Росіяни мають намір зробити все, щоб зірвати саміт миру, який з ініціативи України відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні, та українськими дипломатами.

"У нас є точна інформація від розвідки - конкретні дані, - що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. І ми разом повинні цьому протидіяти - повинні працювати в єдності заради справедливого миру", - сказав президент.

"Ми всі однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права. Світова більшість здатна це забезпечити. Глобальний саміт миру у Швейцарії дає всім нам реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права", - наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що російський терор можливий лише тому, що "зброї та рішень для захисту життя в Україні поки що менше, ніж у Росії - здатності руйнувати".

"Усі ви знаєте, якими ефективними є "петріоти", "айріси", "насамси" й інші сучасні системи захисту неба. Вони потрібні зараз тут, в Україні: у Харкові, Дніпрі, Одесі й інших наших містах, які зазнають російських ударів. І кожен лідер, кожна держава, кожен посол, які допомагають нам із ППО зараз, є не лише рятівниками життя, але й тими, хто зменшує російську спокусу воювати. Що менше Кремль досягатиме терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру. Ми маємо змусити росію до цього - всі разом", - підкреслив Зеленський.

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