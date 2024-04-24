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Зеленський: Росія хоче зірвати саміт миру і має конкретний план

Президент України закликав не допустити цього.

Зеленський: Росія хоче зірвати саміт миру і має конкретний план
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Росіяни мають намір зробити все, щоб зірвати саміт миру, який з ініціативи України відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні, та українськими дипломатами.

"У нас є точна інформація від розвідки - конкретні дані, - що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. І ми разом повинні цьому протидіяти - повинні працювати в єдності заради справедливого миру", - сказав президент.

"Ми всі однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права. Світова більшість здатна це забезпечити. Глобальний саміт миру у Швейцарії дає всім нам реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права", - наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що російський терор можливий лише тому, що "зброї та рішень для захисту життя в Україні поки що менше, ніж у Росії - здатності руйнувати".

"Усі ви знаєте, якими ефективними є "петріоти", "айріси", "насамси" й інші сучасні системи захисту неба. Вони потрібні зараз тут, в Україні: у Харкові, Дніпрі, Одесі й інших наших містах, які зазнають російських ударів. І кожен лідер, кожна держава, кожен посол, які допомагають нам із ППО зараз, є не лише рятівниками життя, але й тими, хто зменшує російську спокусу воювати. Що менше Кремль досягатиме терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру. Ми маємо змусити росію до цього - всі разом", - підкреслив Зеленський.

Конференція щодо миру в Україні: про що йдеться

  • Швейцарія в червні прийматиме в себе великий саміт щодо миру в Україні. Це - українська ініціатива, спрямована на імплементацію формули миру. Точна кількість країн-учасниць ще невідома, але орієнтовно їх близько 100.
  • 10 квітня президент Зеленський і очільниця Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд провели телефонну розмову, під час якої узгодили деталі проведення Глобального саміту миру.
  • У лютому цього року глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на перший Глобальний саміт миру Росію не запрошуватимуть. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати. 
  • Президент Зеленський говорив, що на саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
  • Українська формула миру включає 10 пунктів, зокрема - відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.
  • Згодом Зеленський сказав, що на цій зустрічі мають сформувати чіткий план і список країн, які готові втілювати шлях до справедливого миру.
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