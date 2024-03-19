У саміті миру в Швейцарії візьмуть участь близько 100 країн

Які саме – поки не розкривають.

В інавгураційному саміті щодо української формули миру, що незабаром пройде в Швейцарії, повинні взяти участь понад 100 країн.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час брифінгу в Люксембурзі. Дати заходу він не озвучив.

"Ми хотіли би, щоби всі країни світу брали участь у форумі миру. Я впевнений, що Люксембург зробить значний внесок у цей важливий форум, який наблизить нас до справедливого миру і глобальної безпеки", – сказав він.