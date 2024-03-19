У саміті миру в Швейцарії візьмуть участь близько 100 країн

В інавгураційному саміті щодо української формули миру, що незабаром пройде в Швейцарії, повинні взяти участь понад 100 країн.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час брифінгу в Люксембурзі. Дати заходу він не озвучив.
"Ми хотіли би, щоби всі країни світу брали участь у форумі миру. Я впевнений, що Люксембург зробить значний внесок у цей важливий форум, який наблизить нас до справедливого миру і глобальної безпеки", – сказав він.
- Голова президентського офісу Андрій Єрмак сказав, що незабаром у Швейцарії відбудеться перший саміт щодо української формули миру. Учасниками стануть різні країни, але росіян на захід не запрошують. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати. "На другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської федерації, де їм буде представлений цей план, на той випадок якщо хто там на той час буде представляти країну-агресора, захоче дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру", – сказав Єрмак.
- Президент Зеленський, коментуючи це, сказав, що на першому саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
- Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.
- Згодом Зеленський сказав, що на цій зустрічі мають сформувати чіткий план і список країн, які готові втілювати шлях до справедливого миру.