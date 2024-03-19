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В Австралії показали фільм “Інший бік”, який виправдовує агресію РФ. Посол України назвав це журналістською “блювотиною”

У посольстві заявили, що “телеканалу ABC має бути соромно, що він випустив в ефір таке повне сміття”.

В Австралії показали фільм “Інший бік”, який виправдовує агресію РФ. Посол України назвав це журналістською “блювотиною”
Посол України в Австралії Василь Мирошниченко
Фото: news.yahoo.com

Ввечері 18 березня у програмі Four Corners на телеканалі ABC показали фільм “Війна в Україні. Інший бік” британського режисера Шона Лангана. Посольство України у Австралії назвало це “журналістським еквівалентом чаші блювотини”.

“Він (фільм, - ред.) беззаперечно повторював і транслював незліченну відверту брехню, викривлення історії, расистські твердження та пропагандистські наративи, що виходили з Кремля. Оскільки це цілком відповідало інтересам російського диктатора Путіна”, – заявило посольство.

Відомство також зазначило, що фільм мінімізував і принижував загибель тисяч невинних українських чоловіків, жінок і дітей, які були вбиті російськими солдатами під час незаконного та жорстокого вторгнення, яке рішуче засуджено Австралією та більшістю країн через резолюцію ГА ООН у березні 2022 року

“Австралійській радіомовній корпорації має бути соромно, що вона випустила в ефір таке повне сміття. Через міністра зв’язку я попрошу про зустріч із керуючим директором ABC і виконавчим продюсером Four Corners, щоб зрозуміти, який процес призвів до виходу в ефір цього пропагандистського пропутінського матеріалу”, – цитує посольство посла Василя Мірошниченка.

Він пообіцяв поділитися з телеканалом фактами, які програма абсолютно не врахувала.

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