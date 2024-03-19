Новий пакет військової допомоги Україні від Бельгії: 300 бойових машин, кораблі-міношукачі та боєприпаси

Уряд Бельгії погодив виділення додаткових 412 мільйонів євро допомоги Україні. Про це повідомили Shephard Media і Belga News Agency.

Останній пакет допомоги включає багатоцільові бойові авто, броньовані машини швидкої допомоги та артилерійські боєприпаси.

У тісній співпраці з Нідерландами Україні буде надано три кораблі-мінушукачі. Бельгія організує базове навчання для персоналу у Військово-морській академії, а Нідерланди забезпечать навчання екіпажів без відриву від роботи.

Також передбачено закупівлю броньованих санітарних машин, що є спільною ініціативою країн Бенілюксу. Їх модернізують, а потім передадуть в Україну.

Окрім того, Міноборони планує спільну закупівлю розвідувальних безпілотників і надасть близько 300 легких багатоцільових бойових машин Lynx (LMV). Типові функції автомобіля включають розвідку, патрулювання, зв'язок, супровід і допоміжну службу.

Найбільшу частину останнього пакету допомоги становлять поставки артилерійських боєприпасів на суму 373,1 млн євро. Боєприпаси будуть отримані з власних запасів Міноборони, а також шляхом міжнародних групових закупівель у різних компаній.

“Разом ці ініціативи становлять інвестиції в 412 мільйонів євро, завдяки чому у 2024 році фінансова підтримка Бельгії Україні досягне 575,7 мільйонів євро”, − зазначає BNA.