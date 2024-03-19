Новий пакет військової допомоги Україні від Бельгії: 300 бойових машин, кораблі-міношукачі та боєприпаси

Уряд Бельгії погодив виділення додаткових 412 мільйонів євро допомоги Україні. Про це повідомили Shephard Media і Belga News Agency.
Останній пакет допомоги включає багатоцільові бойові авто, броньовані машини швидкої допомоги та артилерійські боєприпаси.
У тісній співпраці з Нідерландами Україні буде надано три кораблі-мінушукачі. Бельгія організує базове навчання для персоналу у Військово-морській академії, а Нідерланди забезпечать навчання екіпажів без відриву від роботи.
Також передбачено закупівлю броньованих санітарних машин, що є спільною ініціативою країн Бенілюксу. Їх модернізують, а потім передадуть в Україну.
Окрім того, Міноборони планує спільну закупівлю розвідувальних безпілотників і надасть близько 300 легких багатоцільових бойових машин Lynx (LMV). Типові функції автомобіля включають розвідку, патрулювання, зв'язок, супровід і допоміжну службу.
Найбільшу частину останнього пакету допомоги становлять поставки артилерійських боєприпасів на суму 373,1 млн євро. Боєприпаси будуть отримані з власних запасів Міноборони, а також шляхом міжнародних групових закупівель у різних компаній.
“Разом ці ініціативи становлять інвестиції в 412 мільйонів євро, завдяки чому у 2024 році фінансова підтримка Бельгії Україні досягне 575,7 мільйонів євро”, − зазначає BNA.
- Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Бельгія задекларувала отримання в бюджет 1,7 млрд євро прибутків від заморожених активів Росії. Ці кошти вона використає на підтримку українських біженців у ЄС, але частково готова профінансувати і українські оборонні потреби.
- У лютому бельгійський прем'єр Александер де Кроо заявив, що його країна на 200 млн євро профінансує чеську ініціативу із закупівлі 800 тис. снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії.