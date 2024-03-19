​ССО знищили 10 одиниць ворожої техніки на Запорізькому напрямку

Сили спецоперацій на Запорізькому напрямку ліквідували за допомогою FPV-дронів 10 одиниць важкої та автотехніки ворога. Зокрема, БТР та п’ять одиниць автомобільної техніки.

Про це інформують Сили спецоперацій у телеграмі.

"Один із підрозділів ССО ефективно відпрацював на Запорізькому напрямку. Оператори нанесли низку вогневих уражень FPV-дронами по ворожим цілям", – зазначили у ССО.

Відтак, пошкоджено та знищено: