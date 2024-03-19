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​ССО знищили 10 одиниць ворожої техніки на Запорізькому напрямку

Техніку росіян ліквідували за допомогою FPV-дронів.

​ССО знищили 10 одиниць ворожої техніки на Запорізькому напрямку
САУ 2с7 “Піон” (фото ілюстративне)

Сили спецоперацій на Запорізькому напрямку ліквідували за допомогою FPV-дронів 10 одиниць важкої та автотехніки ворога. Зокрема, БТР та п’ять одиниць автомобільної техніки.

Про це інформують Сили спецоперацій у телеграмі.

"Один із підрозділів ССО ефективно відпрацював на Запорізькому напрямку. Оператори нанесли низку вогневих уражень FPV-дронами по ворожим цілям", – зазначили у ССО.

Відтак, пошкоджено та знищено:

  • САУ 2С7 "Піон"
  • САУ 2С1 "Гвоздика"
  • дві 122-мм гаубиці Д-30
  • БТР та п’ять одиниць автомобільної техніки.

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