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Росія завдала майже 350 ударів по Запорізькій області протягом доби

Від атак росіян постраждали 14 населені пункти області. 

Росія завдала майже 350 ударів по Запорізькій області протягом доби
Запорізька область, наслідки атаки (фото ілюстративне)
Фото: Запорізька ОВА

Російська армія завдала 348 ударів по 14-ти населених пунктах Запорізької області протягом доби. Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Про таке інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Військовослужбовці рф здійснили 2 ракетних удари по Привільному, вгатили 3 авіаснарядами по Малій Токмачці й Роботиному, 5 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Малої Токмачки та Роботиного", – зазначив він.

46 БПЛА атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новодарівку, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Залізничне та Чарівне.

292 артудари завдала Росія по території Оріхова, Гуляйполя, Роботиного, Вербового, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Чарівного, Темирівки, Новодарівки, Омельника та Кам’янського.

15 березня внаслідок ударів росіян по Запорізькій області загинула жінка. 

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