Генштаб: ЗСУ ліквідували за добу 840 окупантів

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 432 390 осіб, 13 049 бойових броньованих машин.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 432 390 (+840) осіб
- танків ‒ 6819 (+10)
- бойових броньованих машин ‒ 13049 (+35)
- артилерійських систем – 10698 (+30)
- РСЗВ – 1017 (+0)
- засоби ППО ‒ 721 (+1)
- літаків – 347 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8318 (+10)
- крилаті ракети ‒ 1922 (+0)
- кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14191 (+50)
- спеціальна техніка ‒ 1735 (+4)
Дані уточнюються.