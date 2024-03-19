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Генштаб: ЗСУ ліквідували за добу 840 окупантів

Росія за добу втратила 30 артилерійських систем та 35 бойових броньованих машин.

Генштаб: ЗСУ ліквідували за добу 840 окупантів
Робота дронів по ворожих гарматах
Фото: Скріншот відео ДПСУ

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 432 390 осіб, 13 049 бойових броньованих машин.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 432 390 (+840) осіб
  • танків ‒ 6819 (+10)
  • бойових броньованих машин ‒ 13049 (+35)
  • артилерійських систем – 10698 (+30)
  • РСЗВ – 1017 (+0)
  • засоби ППО ‒ 721 (+1)
  • літаків – 347 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8318 (+10)
  • крилаті ракети ‒ 1922 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14191 (+50)
  • спеціальна техніка ‒ 1735 (+4)

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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