Головне за понеділок, 18 березня: удари по Сумщині, 5 млрд євро на військову підтримку України

Бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, 56 бойових зіткнень, ворожі обстріли, заява ЄС щодо виборів Путіна. Яким запам’ятається 754-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 56 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 60 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 21 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 18 березня – в нашій новині.

Сьогодні російська армія завдала ударів по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району. За попередньою інформацією, загиблих немає, інформує Сумська обласна військова адміністрація.

У Конотопі пошкоджено об'єкти комунальної сфери.

Сьогодні, 18 березня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Конотопська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом за день росіяни здійснили 50 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 214 вибухів.

Президент Володимир Зеленський провів 18 березня засідання Ставки, де отримав детальні зведення з фронту. Про це повідомляє його телеграм-канал.

Головком Олександр Сирський доповів за основними напрямками активних дій. “Доповіді щодо витрат та надходження боєприпасів, дані розвідок. Також пройшлися по стану виконання укладених контрактів та контрактування на майбутні періоди: закупівля та виробництво техніки, озброєння, снарядів”, − зазначив Зеленський.

Президент також заслухав доповіді щодо виконання попередніх рішень Ставки.

Докладніше – в новині.

Євросоюз зробив офіційну заяву стосовно виборів президента РФ, зокрема на окупованій території України. Верховний представник від імені ЄС у заяві на сайті представництва у Росії назвав президентські вибори на російській території такими, що проходили в умовах жорстких обмежень.

ЄС шкодує через рішення російської влади не запрошувати спостерігачів Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на свої вибори. Крім того, ЄС "рішуче засуджує" незаконне проведення так званих виборів на тимчасово окупованій Росією території України: в Криму, районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

У заяві не згадали про "вибори" на тій маленькій частині Харківської області, яка досі захоплена росіянами, але окупанти говорили, що облаштували там аж дві "виборчі дільниці".

ЄС знову заявив, що не визнає і ніколи не визнає ні проведення цих так званих виборів на українській території, ні їх результати.

18 березня Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу ухвалила остаточне рішення про виділення 5 млрд євро на військову підтримку України у межах Європейського фонду миру.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Участь у засіданні взяв і український міністр Дмитро Кулеба. Він закликав європейських партнерів якомога швидше ухвалити всі необхідні рішення для збільшення та прискорення постачання зброї та боєприпасів для українських військових, а також розвитку оборонних індустрій Євросоюзу та України.

Також Кулеба подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів і усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!