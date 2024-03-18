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Зеленський провів ставку: доповів Сирський, говорили про надходження боєприпасів та дані розвідки

"Також пройшлися по стану виконання укладених контрактів та контрактування на майбутні періоди".

Зеленський провів ставку: доповів Сирський, говорили про надходження боєприпасів та дані розвідки
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів 18 березня засідання Ставки, де отримав детальні зведення з фронту. Про це повідомляє його телеграм-канал.

Головком Олександр Сирський доповів за основними напрямками активних дій. 

“Доповіді щодо витрат та надходження боєприпасів, дані розвідок. Також пройшлися по стану виконання укладених контрактів та контрактування на майбутні періоди: закупівля та виробництво техніки, озброєння, снарядів”, − зазначив Зеленський. 

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Президент також заслухав доповіді щодо виконання попередніх рішень Ставки:

  • щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури: енергетика, водо- та газозабезпечення. 

Доповідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем’єр Олександр Кубраков, голови правління “Нафтогазу” Олексій Чернишов та “Укренерго” Володимир Кудрицький.

  • щодо продовження будівництва оборонних рубежів. 

Заслухали прем’єр-міністра та голову спеціальної служби транспорту Міністерства оборони Богдана Бондара.

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