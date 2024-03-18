Зеленський провів ставку: доповів Сирський, говорили про надходження боєприпасів та дані розвідки

"Також пройшлися по стану виконання укладених контрактів та контрактування на майбутні періоди".

Президент Володимир Зеленський провів 18 березня засідання Ставки, де отримав детальні зведення з фронту. Про це повідомляє його телеграм-канал.

Головком Олександр Сирський доповів за основними напрямками активних дій.

“Доповіді щодо витрат та надходження боєприпасів, дані розвідок. Також пройшлися по стану виконання укладених контрактів та контрактування на майбутні періоди: закупівля та виробництво техніки, озброєння, снарядів”, − зазначив Зеленський.

Президент також заслухав доповіді щодо виконання попередніх рішень Ставки:

щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури: енергетика, водо- та газозабезпечення.

Доповідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем’єр Олександр Кубраков, голови правління “Нафтогазу” Олексій Чернишов та “Укренерго” Володимир Кудрицький.

щодо продовження будівництва оборонних рубежів.

Заслухали прем’єр-міністра та голову спеціальної служби транспорту Міністерства оборони Богдана Бондара.