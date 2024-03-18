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Зеленський запросив Індонезію взяти участь в інавгураційному саміті миру у Швейцарії

Він поспілкувався з обраним президентом Індонезії Прабово Субіанто телефоном.

Зеленський запросив Індонезію взяти участь в інавгураційному саміті миру у Швейцарії
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський запросив обраного президента Індонезії Прабово Субіанто взяти участь в інавгураційному саміті миру у Швейцарії.

Про це йшлося під час телефонної розмови двох лідерів, повідомляє телеграм-канал Зеленського.

Зеленський привітав Субіанто із перемогою на виборах і висловив надію на продовження взаємовигідних двосторонніх відносин.

“У 2022 році я представив Формулу миру – реальний шлях до справедливого миру – саме в Індонезії. Тепер ми готуємо інавгураційний саміт миру, і участь Індонезії в ньому для нас принципово важлива”.

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Президент України, зокрема, запросив Індонезію долучитися до реалізації пунктів щодо продовольчої та ядерної безпеки, а також обміну полоненими.

  • Швейцарія має намір прийняти в себе глобальний саміт щодо українського мирного плану до літа 2024 року. На нього мають запросити усі країни, що представлені в ООН.
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