Зеленський запросив Індонезію взяти участь в інавгураційному саміті миру у Швейцарії

Він поспілкувався з обраним президентом Індонезії Прабово Субіанто телефоном.

Президент України Володимир Зеленський запросив обраного президента Індонезії Прабово Субіанто взяти участь в інавгураційному саміті миру у Швейцарії.

Про це йшлося під час телефонної розмови двох лідерів, повідомляє телеграм-канал Зеленського.

Зеленський привітав Субіанто із перемогою на виборах і висловив надію на продовження взаємовигідних двосторонніх відносин.

“У 2022 році я представив Формулу миру – реальний шлях до справедливого миру – саме в Індонезії. Тепер ми готуємо інавгураційний саміт миру, і участь Індонезії в ньому для нас принципово важлива”.

Президент України, зокрема, запросив Індонезію долучитися до реалізації пунктів щодо продовольчої та ядерної безпеки, а також обміну полоненими.