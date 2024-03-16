“Відчувається, що ЗСУ стають міцнішими”: Зеленський обговорив із Сирським ситуацію на фронті

Зеленський і Сирський детально обговорили оперативну ситуацію на полі бою.

У вечірньому зверненні 16 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із Головнокомандувачем Олександром Сирським ситуацію на фронті.

"Сьогодні говорили з головкомом Сирським. Оперативну ситуацію проговорили детально: наявні наші можливості, наявні загрози. Відчувається, що Збройні Сили України стають міцнішими", – повідомив президент.

На цьому тижні президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV заявив про стабілізацію лінії фронту російсько-української війни. Президент України вважає ситуацію на фронті найбільш сприятливою за останніх три місяці.