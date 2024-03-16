На Волині піротехніки ДСНС знешкодили 167 артилерійських снарядів часів Першої світової війни.

У п’ятницю, 15 березня, до надзвичайників надійшло повідомлення про необхідність провести роботу з очистки території від вибухонебезпечних предметів поблизу села Колпитів, Володимирського району.

Співробітники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Волинського облуправління ДСНС перевірили 1600 кв. м території та знайшли 167 артилерійських боєприпасів часів Першої світової війни. Пролежавши понад століття, вони до сих пір становили смертельну небезпеку.

Виявлені вибухонебезпечні предмети знешкодили.

Нагадаємо, восени минулого року у Житомирі жінка знайшла на присадибній ділянці арсенал зброї часів Другої світової війни. Працівники ДСНС відкопали 82 мінометні міни 82 калібру, 3 протитанкові міни та 8 гранат.