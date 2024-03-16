​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
Унаслідок атаки на Одесу загинула 21 людина, більше 70 поранено (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинула 21 людина, більше 70 поранено (оновлено)
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
ГоловнаСуспільствоПодії

На Волині піротехніки ДСНС знешкодили 167 артилерійських снарядів часів Першої світової війни

Снаряди знайшли поблизу села Колпитів Володимирського району.

На Волині піротехніки ДСНС знешкодили 167 артилерійських снарядів часів Першої світової війни
Фото: ДСНС

На Волині піротехніки ДСНС знешкодили 167 артилерійських снарядів часів Першої світової війни.

У п’ятницю, 15 березня, до надзвичайників надійшло повідомлення про необхідність провести роботу з очистки території від вибухонебезпечних предметів поблизу села Колпитів, Володимирського району.

Співробітники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Волинського облуправління ДСНС перевірили 1600 кв. м території та знайшли 167 артилерійських боєприпасів часів Першої світової війни. Пролежавши понад століття, вони до сих пір становили смертельну небезпеку.

Виявлені вибухонебезпечні предмети знешкодили.

Нагадаємо, восени минулого року у Житомирі жінка знайшла на присадибній ділянці арсенал зброї часів Другої світової війни. Працівники ДСНС відкопали 82 мінометні міни 82 калібру, 3 протитанкові міни та 8 гранат.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies