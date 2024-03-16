Її встановили на стіні храму святих безсрібників Косми і Дамʼяна.

У Львові відкрили меморіальну дошку блаженнішому Любомирові Гузару, главі Української греко-католицької церкви з 2001 по 2011 рік, почесному громадянинові Львова. Її встановили на стіні храму святих безсрібників Косми і Дамʼяна, в якій 5 березня 1933 року він був охрещений.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Львівської ОВА Максим Козицький

"Любомир Гузар ‒ наш батько, патріарх, учитель" - сказав під час відкриття меморіальної таблиці глава УГКЦ Святослав Шевчук.

26 лютого 2024 року Шевчук оголосив початок беатифікаційного процесу блаженнішого Любомира Гузара. У декреті проголошення зазначено, що впродовж шести років від відходу у вічність Любомира Гузара «сила його слова і духу слугує людям підтримкою та орієнтиром у щоденному житті, особливо під час цієї страшної війни». До сьогодні кардинал Любомир Гузар залишається для українців моральним авторитетом.

Хто такий Любомир Гузар