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У Львові відкрили меморіальну дошку Любомиру Гузару

Її встановили на стіні храму святих безсрібників Косми і Дамʼяна.

У Львові відкрили меморіальну дошку Любомиру Гузару
Фото: facebook.com/maks.kozytskyy

У Львові відкрили меморіальну дошку блаженнішому Любомирові Гузару, главі Української греко-католицької церкви з 2001 по 2011 рік, почесному громадянинові Львова. Її встановили на стіні храму святих безсрібників Косми і Дамʼяна, в якій 5 березня 1933 року він був охрещений.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Львівської ОВА Максим Козицький

"Любомир Гузар ‒ наш батько, патріарх, учитель" - сказав під час відкриття меморіальної таблиці глава УГКЦ Святослав Шевчук.

26 лютого 2024 року Шевчук оголосив початок беатифікаційного процесу блаженнішого Любомира Гузара. У декреті проголошення зазначено, що впродовж шести років від відходу у вічність Любомира Гузара «сила його слова і духу слугує людям підтримкою та орієнтиром у щоденному житті, особливо під час цієї страшної війни». До сьогодні кардинал Любомир Гузар залишається для українців моральним авторитетом.

Хто такий Любомир Гузар

  • Гузар - львів'янин, висвячений на священника у березні 1958 року. У 1958—1969 роках був вчителем і префеком у Стемфордській Духовній Семінарії Святого Василія. Також служив у Кергонксоні (штат Нью-Йорк) душпастирем оселі «Союзівка» Українського Народного Союзу та виховної оселі Спілки української молоді Америки в Елленвілі, штат Нью-Йорк. 3 1965 року — настоятель парохії Пресвятої Трійці в Кергонксоні.
  • У 1969 році переїхав до Рима для продовження богословських студій, які завершив доктором богослов'я 1972 року (дисертація на тему «Митрополит Андрей Шептицький — провісник екуменізму»). У 1972 році вступає в монастир св. Теодора Студита у Гроттаферрата в Італії.
  • У 1975—1985 роках Любомир Гузар викладав догматику в Папському Урбаніанському університеті в Римі, виконував різні доручення Патріарха Йосипа.
  • 2 квітня 1977 року в монастирі Студійського уставу в Кастель-Гандольфо поблизу Риму висвячений Верховним Архієпископом Йосипом Сліпим на єпископа без згоди Римського Архієрея (тому аж до 1996 року не діяв як єпископ). 
  • У 1978 році Патріарх Йосип призначчив єпископа Гузара архімандритом цього монастиря, а також відповідальним за монастирі студійського уставу за межами України.
  • У 1984—1991 роках Гузар був протосинкелом Львівської архієпархії у Римі.
  • 1993 року разом із усією громадою з Гроттаферрата повернувся в Україну.
  • У 1993-1994 pp. служив духовником у Львівській духовній семінарії Святого Духа.
  • У листопаді 1996 року владику Любомира призначили єпископом-помічником глави УГКЦ
  • 26 січня 2001 року на надзвичайному синоді єпископів Гузара обрали Верховним Архієпископом УГКЦ. 21 лютого того ж року Папа Іван-Павло ІІ призначив кардиналом.
  • 10 лютого 2011 р. Папа Римський Бенедикт XVI ухвалив відставку Гузара.
  • Колишній глава УГКЦ був кандидатом на папський престол. Найбільшою перешкодою до обрання називали східноєвропейське походження — кардинали могли не проголосувати за другого поспіль папу з цього регіону Європи. Серед інших перешкод називали колишнє громадянство США, потребу в разі обрання перейти в Римо-католицьку церкву. З-поміж його переваг відзначали ясність розуму, високу духовність, популярність серед кардиналів. Також звертали увагу на його головування у Церкві, де дозволені шлюби священників, і те, що це могло позитивно вплинути на скасування целібату в Римо-католицькій церкві.
  • Блаженніший Любомир помер 31 травня 2017 року на 85-му році життя.
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