Безпілотники атакували ще один російський НПЗ у Краснодарському краї
Безпілотники атакували ще один російський НПЗ у Краснодарському краї
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, – ОВА (оновлено)
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, – ОВА (оновлено)
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Унаслідок атаки на Одесу загинула 21 людина, більше 70 поранено (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинула 21 людина, більше 70 поранено (оновлено)
У Маріуполі зафіксували техніку РФ з новим маркуванням
У Маріуполі зафіксували техніку РФ з новим маркуванням
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Військові частини, ТЦК і навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
Військові частини, ТЦК і навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ продовжує обстріл Донеччини, одна людина загинула, ще троє постраждали

Під ворожий обстріл потрапила школа у Краматорському районі.

Армія РФ продовжує обстріл Донеччини, одна людина загинула, ще троє постраждали
Фото: Вадим Філашкін

Впродовж доби російська армія завдала ударів по 14 громадах Донецької області. Внаслідок атак загинула людина, двоє мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Волноваському районі через обстріли пошкоджено нежитлове приміщення. В Очеретинській громаді Покровського району одна людина загинула ще одна — поранена у Новоселівці Першій. 

В Мар'їнській громаді у Красногорівці також поранено мирного мешканця. У Селидовому поранено людину, пошкоджено 3 адмінбудівлі і 8 багатоповерхівок; у Цукуриному пошкоджено 3 будівлі сільгосппідприємства. 

У Курахівській громаді пошкоджено 4 будинки у Курахівці. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 3 адмінбудівлі, 8 багатоповерхівок і 2 крамниці. У Калиновому Новогродівської ТГ пошкоджено 2 будинки. 

У Лиманській громаді повторно обстріляна школа у Тернах. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і промислова споруда. У Торецьку пошкоджено будинок.

"Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 872 особи, у тому числі 101 дитина", — повідомив Філашкін.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies