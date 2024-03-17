Армія РФ продовжує обстріл Донеччини, одна людина загинула, ще троє постраждали

Під ворожий обстріл потрапила школа у Краматорському районі.

Впродовж доби російська армія завдала ударів по 14 громадах Донецької області. Внаслідок атак загинула людина, двоє мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Волноваському районі через обстріли пошкоджено нежитлове приміщення. В Очеретинській громаді Покровського району одна людина загинула ще одна — поранена у Новоселівці Першій.

В Мар'їнській громаді у Красногорівці також поранено мирного мешканця. У Селидовому поранено людину, пошкоджено 3 адмінбудівлі і 8 багатоповерхівок; у Цукуриному пошкоджено 3 будівлі сільгосппідприємства.

У Курахівській громаді пошкоджено 4 будинки у Курахівці. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 3 адмінбудівлі, 8 багатоповерхівок і 2 крамниці. У Калиновому Новогродівської ТГ пошкоджено 2 будинки.

У Лиманській громаді повторно обстріляна школа у Тернах. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і промислова споруда. У Торецьку пошкоджено будинок.

"Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 872 особи, у тому числі 101 дитина", — повідомив Філашкін.