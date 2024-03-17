Міністр оборони Британії скасував візит до Одеси через витік інформації, — BBC

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс скасував свій візит до Одеси минулого тижня після того, як британська розвідка попередила його, що Росія знає про його план поїздки, пише BBC.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прибув до України 7 березня у супроводі начальника штабу оборони адмірала сера Тоні Радакіна та невеликої групи британських офіційних осіб. Однак наступна запланована подорож Шаппса до Одеси була скасована в останню хвилину.

За інформацією газети Sunday Times, репортер якої подорожував разом із делегацією міністра, поїздка була скасована після інформування британською розвідкою, що Кремль знав про візит.

Крім того, влучання ракети в Одесі напередодні підвищило рівень загрози безпеці Шаппса зі значного до критичного.

"Путін показав себе безрозсудним, безжальним і недбалим. Той факт, що він впритул наблизився до вбивства двох західних лідерів, не має значення, чи було це навмисно, чи випадково. Що, в біса, він робить, і якого біса Захід дозволяє йому робити такі речі?" — сказав Шаппс.

Відомо, що візит Шаппса мав відбутися наступного дня після того, як ракета влучила в порт міста під час візиту Президента України та Прем'єр-міністра Греції.

В Міністерстві оборони Британії також заявили, що поїздку скасували з "міркувань безпеки", а візит британського міністра оборони до України "підкреслив важливість британської підтримки перед обличчям путінської агресії".

Раніше агенство Reuters повідомляло, що Росія, ймовірно, заглушила супутниковий сигнал літака міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, коли дипломат пролітав поблизу російського Калінінграда.