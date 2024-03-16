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Єврокомісія планує скоротити імпорт російського СПГ цього року, – Bloomberg

Єврокомісія чинить все більший тиск на імпортерів російського СПГ.

Єврокомісія планує скоротити імпорт російського СПГ цього року, – Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Єврокомісія чинить все більший тиск на імпортерів російського СПГ, таким чином в Європі планують знизити російський експорт вже до кінця 2024 року, пише Bloomberg.

Як пише видання, Європейський Союз "поступово" посилює тиск на імпортерів російського скрапленого природного газу, щоб закупівлі російського газу цього року максимально скоротилися.

Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон зазначила, що таким чином Європа хоче переорієнтувати постачання газу та підірвати фінансування Росії. 

За її словами, ЄС має впевненість щодо поставок СПГ із США, звідки ЄС імпортує найбільше газу, після диверсифікації закупівлі з 2022 року.

"Моє послання полягало в тому, що цей рік має призвести до подальшої відмови від російського експорту", — сказала Сімсон у письмовій відповіді на запитання Bloomberg News після засідання Енергетичної ради ЄС-США у Вашингтоні.

У той час як трубопровідні потоки природного газу з Росії впали до рекордно низького рівня після 2022 року, поставки СПГ зросли. 

Уряди країн ЄС отримають новий інструмент для припинення закупівель російських поставок після того, як через кілька тижнів набуде чинності закон, який дозволить блокувати такі потоки без застосування санкцій. 

Цей захід дозволить країнам ЄС тимчасово заборонити російським і білоруським експортерам бронювати інфраструктурні потужності, необхідні для транспортування ЗПГ і природного газу, щоб захистити свої основні інтереси безпеки.

"Останніми місяцями ми спостерігали зниження доходів Росії, але нам ще потрібно зробити набагато більше, щоб запобігти надходженню російського ЗПГ на європейські ринки", — сказала Сімсон.

Російський СПГ в ЄвропіЄвропейські країни активно імпортують російський арктичний скраплений природний газ. Причому, експерти прогнозують збільшення імпорту у 2024 році.Європейський Союз збільшив імпорт ядерного палива та послуг для реакторів із Росії у 2023 році порівняно з 2021 роком.

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