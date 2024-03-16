Суд проти Трампа за звинуваченням у хабарництві перенесено на квітень

Республіканець намагається затягувати кримінальні процеси, щоб вони не завадили йому брати участь у президентських виборах.

Єдина кримінальна справа проти Дональда Трампа, в якій було визначено конкретну дату судового засідання, не буде розглянута вчасно. Суддя округу Манхеттен погодився відтермінувати провадження щодо хабарництва.

Як пише BBC, йдеться про спробу Трампа напередодні виборів 2016 року за гроші змусити мовчати зірку фільмів для дорослих про їхні стосунки.

Засідання мало відбутися 23 березня, проте у справі раптово з'явилося "десятки тисяч нових сторінок від федерального обвинувачення". Адвокати Трампа подали клопотання про перенесення розгляду на три місяці, проте суд вирішив обмежитися 30 днями.

Відтермінування вплине й на інші кримільнальні провадження проти колишнього президента. Стратегія Трампа полягає у тому, щоб максимально затягувати процеси: це дозволить йому безперешкодно брати участь у листопадових виборах.