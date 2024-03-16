УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
ГоловнаСвіт

Суд проти Трампа за звинуваченням у хабарництві перенесено на квітень

Республіканець намагається затягувати кримінальні процеси, щоб вони не завадили йому брати участь у президентських виборах.

Суд проти Трампа за звинуваченням у хабарництві перенесено на квітень
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Єдина кримінальна справа проти Дональда Трампа, в якій було визначено конкретну дату судового засідання, не буде розглянута вчасно. Суддя округу Манхеттен погодився відтермінувати провадження щодо хабарництва.

Як пише BBC, йдеться про спробу Трампа напередодні виборів 2016 року за гроші змусити мовчати зірку фільмів для дорослих про їхні стосунки.

Засідання мало відбутися 23 березня, проте у справі раптово з'явилося "десятки тисяч нових сторінок від федерального обвинувачення". Адвокати Трампа подали клопотання про перенесення розгляду на три місяці, проте суд вирішив обмежитися 30 днями. 

Відтермінування вплине й на інші кримільнальні провадження проти колишнього президента. Стратегія Трампа полягає у тому, щоб максимально затягувати процеси: це дозволить йому безперешкодно брати участь у листопадових виборах.

  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies