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Єврокомісія йде на поступки фермерам на тлі протестів

Урсула фон дер Ляєн презентувала послаблення деяких регулятивних актів у сфері сільського господарства.

Єврокомісія йде на поступки фермерам на тлі протестів
Протест фермерів у Берліні
Фото: DW

Європейська Комісія готова внести зміни до законодавства, щоб послабити тиск на аграріїв і таким чином задовольнити вимоги протестних акцій, які в останні місяці охопили чимало країн.

Як пише Deutsche Welle, президентка Урсула фон дер Ляєн презентувала низку ініціатив щодо "послаблення адміністративного тягаря для фермерів та забезпечення гнучкості щодо досягнення цілей програм захисту навколишнього середовища".

Йдеться про скасування деяких штрафів та приписів, які стосуються боротьби з кліматичними змінами та регулюють надання аграріїв субсидій. Якщо зміни затвердять країни-члени ЄС, то фермерам буде простіше отримати допомогу без необхідності дотримуватися жорстких регулятивних актів.

Зустріч міністрів сільського господартсва країн Євросоюзу щодо пропонованих змін має відбутися у Брюсселі 26 березня.

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