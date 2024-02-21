Франція на вимогу фермерів пом’якшує контроль над пестицидами

Франція припинить використовувати свій поточний національний індикатор NODU щодо скорочення пестицидів, використовуючи натомість HRI-1 − "м’якший" індикатор ЄС.

Про це пише заявив прем’єр-міністр країни Габріель Атталь, пишуть Politico і The Local.Fr.

Це було однією з вимог фермерських профспілок, однак проти цього нововведення виступили екологічні організації. Окрім того, законодавці ЄС називають методологію HRI-1 неточною.

Прем’єр водночас додав, що уряд буде і далі дотримуватися своєї мети скоротити використання пестицидів у країні на 50% до 2030 року.

Атталь також анонсував спрощення отримання тимчасових віз для іноземних сезонних сільськогосподарських працівників і скасування податку на заробітну плату майже для всіх таких робітників.

З п’ятниці Франція також заборонить імпорт харчових продуктів, які містять сліди тіаклоприду, пестициду класу неонікотиноїдів, який, як було виявлено, порушує нервову систему комах-запилювачів. Париж погрожував зробити це раніше у лютому, якщо Європейська комісія не запровадить заборону на території ЄС.