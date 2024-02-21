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Франція на вимогу фермерів пом’якшує контроль над пестицидами

Париж замінить національний індикатор "м'якшим" показником Євросоюзу.

Франція на вимогу фермерів пом’якшує контроль над пестицидами
Фото: EPA/UPG

Франція припинить використовувати свій поточний національний індикатор NODU щодо скорочення пестицидів, використовуючи натомість HRI-1 − "м’якший" індикатор ЄС. 

Про це пише заявив прем’єр-міністр країни Габріель Атталь, пишуть Politico і The Local.Fr.

Це було однією з вимог фермерських профспілок, однак проти цього нововведення виступили екологічні організації. Окрім того, законодавці ЄС називають методологію HRI-1 неточною.

Прем’єр водночас додав, що уряд буде і далі дотримуватися своєї мети скоротити використання пестицидів у країні на 50% до 2030 року.

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Атталь також анонсував спрощення отримання тимчасових віз для іноземних сезонних сільськогосподарських працівників і скасування податку на заробітну плату майже для всіх таких робітників.

З п’ятниці Франція також заборонить імпорт харчових продуктів, які містять сліди тіаклоприду, пестициду класу неонікотиноїдів, який, як було виявлено, порушує нервову систему комах-запилювачів. Париж погрожував зробити це раніше у лютому, якщо Європейська комісія не запровадить заборону на території ЄС.

  • Уряд Франції обіцяє підготувати до літа новий закон, щоб краще захистити доходи фермерів і зміцнити їхню позицію в переговорах з роздрібними торговцями та компаніями споживчих товарів.
  • Французькі фермери після тижнів акцій, які включали блокування автомагістралей і Парижа, призупинили протести після того, як 1 лютого Атталь пообіцяв їм нові заходи підтримки. Основні їхні претензії були щодо низької зарплатні, високих податків та цін на пальне, “зелених правил” Євросоюзу і недобросовісної конкуренції з-за кордону.
  • У січні французький уряд заявив про відмову від планів поступово скорочувати державні субсидії на дизельне пальне для аграріїв та пообіцяв пом’якшити екологічні норми.
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