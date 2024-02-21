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Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Уряд Литви схвалив закриття КПП Райгардас та Лаворішкес.

Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
Фото: DELFI / Josvydas Elinskas

Уряд Литви схвалив рішення закрити два пункти пропуску Райгардас та Лаворішкес на кордоні з Білоруссю.

Про це пише Delfi.

21 лютого уряд Литви схвалив закриття двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Білоруссю – Райгардас та Лаворішкес. Вони будуть закриті з 1 березня 2024 року. Через ці пункти не зможуть пересуватися ні пішоходи, ні транспорт. 

З весни буде обмежено рух пішоходів і велосипедистів через КПП у "Медінінкай" і "Шальчінінкай".

Уряд Литви також погодився поступово зменшувати кількість дозволів на перевезення пасажирів автобусами - як білоруським, так і литовським перевізникам, обмежити посадку і висадку пасажирів на залізничній станції "Кена".

У серпні 2023 року влада Литви закриває два з шести прикордонних переходів на кордоні з Білоруссю.

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