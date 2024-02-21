У Пакистані коаліційні партії після перемовин досягнули урядової угоди

Сесія парламенту має відбутися до 29 лютого, після цього законодавці оберуть прем'єр-міністра.

Лідер Пакистанської народної партії (PPP) Білавал Бхутто Зардарі заявив, що його політична сила досягнула угоди з Пакистанською мусульманською лігою (PML-N) про формування коаліційного уряд, пише Німецька хвиля.

Про створення коаліції сили домовилися минулого тижня після того, як жодна з партій не отримала більшості на парламентських виборах 8 лютого. Після цього відбулися кілька раундів перемовин щодо формули розподілу влади.

Кандидатом від коаліції на посаду прем'єра буде ексочільник уряду Шехбаз Шаріф від Мусульманської ліги, а на посаду президента − батько Бхутто Зардарі й колишній глава Пакистану Асіф Алі Зардарі.

Згідно з конституцією Пакистану, сесія парламенту має відбутися до 29 лютого, після чого законодавці проголосують за нового прем'єр-міністра.

Лідер народників додав, що сторони прагнутимуть сформувати уряд якомога швидше. Політичні партії розділять між собою ключові офіси.

PML-N і PPP здобули відповідно 79 і 54 мандатів з 266 місць у парламенті. Найбільше голосів – 93 − отримали незалежні кандидати за підтримки партії експрем’єра Імрана Хана “Рух за справедливість” (PTI), який зараз перебуває за ґратами. Вони технічно складають найбільший союзницький блок у парламенті, не будучи об’єднаними у партію. Відповідно до пакистанського законодавства, незалежні кандидати не можуть формувати уряд, але можуть потім приєднатися до політичних фракцій.

Окремо 77 місць додатково зарезервовані для жінок та представників меншин.