У Пакистані коаліційні партії після перемовин досягнули урядової угоди

Лідер Пакистанської народної партії (PPP) Білавал Бхутто Зардарі заявив, що його політична сила досягнула угоди з Пакистанською мусульманською лігою (PML-N) про формування коаліційного уряд, пише Німецька хвиля.
Про створення коаліції сили домовилися минулого тижня після того, як жодна з партій не отримала більшості на парламентських виборах 8 лютого. Після цього відбулися кілька раундів перемовин щодо формули розподілу влади.
Кандидатом від коаліції на посаду прем'єра буде ексочільник уряду Шехбаз Шаріф від Мусульманської ліги, а на посаду президента − батько Бхутто Зардарі й колишній глава Пакистану Асіф Алі Зардарі.
Згідно з конституцією Пакистану, сесія парламенту має відбутися до 29 лютого, після чого законодавці проголосують за нового прем'єр-міністра.
Лідер народників додав, що сторони прагнутимуть сформувати уряд якомога швидше. Політичні партії розділять між собою ключові офіси.
PML-N і PPP здобули відповідно 79 і 54 мандатів з 266 місць у парламенті. Найбільше голосів – 93 − отримали незалежні кандидати за підтримки партії експрем’єра Імрана Хана “Рух за справедливість” (PTI), який зараз перебуває за ґратами. Вони технічно складають найбільший союзницький блок у парламенті, не будучи об’єднаними у партію. Відповідно до пакистанського законодавства, незалежні кандидати не можуть формувати уряд, але можуть потім приєднатися до політичних фракцій.
Окремо 77 місць додатково зарезервовані для жінок та представників меншин.
- Імран Хан і його партія продовжують наголошувати, що вибори були сфальсифіковані проти них, і планують оскаржити результати. Про фальсифікації заявив і демократичний Захід, зокрема міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.
- Загалом вибори були дуже суперечливими. Напередодні й протягом голосування відбулося понад 50 терактів, під час яких загинуло щонайменше 38 осіб. На час виборів Ісламабад тимчасово закрив кордони з Іраном та Афганістаном і заблокував мобільний зв'язок.