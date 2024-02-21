Відхід українських сил від Авдіївки значною мірою відбувся через брак боєприпасів і зброї, – радник Байдена

Джейк Салліван аргументував, чому ухвалення законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю прямо пов'язано з власними безпековими інтересами США.

Українські війська відійшли від Авдіївки значною мірою через брак зброї, який пов'язаний із бездіяльністю Конгресу. Про це радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван сказав на брифінгу в Білому домі.

"На вихідних, як ви всі бачили, українські війська були змушені відступити з Авдіївки, міста на сході України, де вони воювали з Росією протягом багатьох місяців, забезпечивши Путіну його першу помітну бойову перемогу за рік. Це сталося значною мірою тому, що в Україні закінчується зброя через бездіяльність Конгресу", – сказав він.

Салліван пояснив, що Сили оборони не мали боєприпасів, необхідних для зупинки російського наступу.

Білий дім закликає Конгрес терміново ухвалити законопроєкт про національну безпеку та надати життєво важливу підтримку Україні, щоб вона могла продовжувати захищатися від ворога. Законопроєкт просуває основні інтереси національної безпеки Америки, наголосив радник Байдена.

По-перше, він дозволить США продовжувати підтримувати народ України разом із союзниками та партнерами, і надсилати їм зброю, якої вона вкрай потребує.

"Ця зброя, яку ми відправляємо в Україну, виготовляється в Америці, американськими робітниками в 40 штатах нашої країни. Американські робітники виробляють Javelin в Алабамі та Арізоні; танки в Огайо; броньовану і тактичну техніку в Мічигані, Пенсильванії та Вісконсіні; ракети HIMARS в Арканзасі; артилерійські боєприпаси в Пенсільванії і Техасі; і ракети в Західній Вірджинії – це лише деякі з них", – сказав він.

Законопроєкт продовжує важливі інвестиції в оборонно-промислову базу США, розширення виробництва, відродження промислової бази підводних човнів і підтримку робочих місць по всій країні, одночасно покращуючи власну військову готовність Штатів завдяки розширеній оборонно-промисловій базі.

Також у стратегічних інтересах національної безпеки США – допомогти Україні протистояти жорстокому вторгненню Путіна. Салліван наголосив, що якщо диктатора не зупинити, він йтиме далі, і "ціна для Америки зростає, а наслідки стають дедалі серйознішими для наших союзників по НАТО та в інших країнах світу".

Радник Байдена додав, що законопроєкт стосується не лише України. Він допоможе Ізраїлю захистити себе від терористів ХАМАСу та поповнити ізраїльську протиповітряну оборону.

Цей закон також забезпечить ресурси для військ США на Близькому Сході, які зіткнулися з нападами на них з боку підтримуваних Іраном бойовиків, а також допоможе ВМС США, які захищають міжнародну торгівлю в Червоному морі від постійних нападів хуситів.

Законопроєкт передбачає надання життєво необхідної гуманітарної допомоги вразливим людям, які постраждали від конфліктів у всьому світі. Це мільйони українців, які були переміщені через загарбницьку війну Росії, а також конфлікти в Судані та Нагірному Карабасі.

Він також підтримає нагальні потреби понад 2 мільйонів палестинських цивільних у Газі, "більшість з яких не має нічого спільного з ХАМАС і гостро страждає внаслідок цього конфлікту". Законопроект також збільшує підтримку американських союзників і партнерів в Азії на тлі стратегічної конкуренції з Китайською Народною Республікою та загроз з боку дедалі агресивнішої Північної Кореї.

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