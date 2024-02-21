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Новозеландський депутат помер під час благодійного забігу

Фатальною для 42-річного політика стала участь у заході на підтримку забезпечення питною водою дітей у Тихоокеанському регіоні. 

Новозеландський депутат помер під час благодійного забігу
Зала засідань парламенту Нової Зеландії
Фото: LinkedIn

Депутат парламенту Нової Зеландії від Партії зелених Ефесо Коллінз помер під час благодійного забігу в Окленді. 42-річний політик знепритомнів, після чого його безуспішно намагалася реанімувати медична бригада.

За повідомленням Deutsche Welle, Коллінз брав участь у заході на підтримку забезпечення питною водою дітей у Тихоокеанському регіоні. Це була одна з тем, якою він опікувався впродовж своєї політичної кар'єри. Депутат був родом з Окленда, проте мав самоанське та токелауанське коріння і навіть отримав титул вождя одного із селищ аборигенів.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон висловив співчуття родині свого колеги та назвав того "справжнім захисником інтересів корінного населення". На знак пошани і скорботи парламент країни призупинить роботу до 27 лютого.    

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